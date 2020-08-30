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- 30 Ağu 2020 - 09:32 G: 30 Ağu 2020 - 09:33

Gaziantep'te korkunç kaza: 1 ölü, 5'i ağır 9 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5'i ağır 9 kişi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Gaziantep'te korkunç kaza: 1 ölü, 5'i ağır 9 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5'i ağır 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nurdağı-Gaziantep kara yolu 26. kilometresinde, S.A (38) yönetimindeki 42 AGM 147 plakalı cip, park halindeki 27 AEP 771 plakalı hafif ticari araçla 80 ABY 336 plakalı kurtarıcıya çarptı.

30 Ağu 2020 - 09:32 AA Gaziantep- Asayiş

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