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- 30 Ağu 2020 - 12:23 G: 30 Ağu 2020 - 12:24

Başkan Altınok: ''Huzurevimiz yedi yıldızlı otel konforunda olacak''

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren huzurevinde tadilat çalışması başlatıldığını belirtti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Başkan Altınok: ''Huzurevimiz yedi yıldızlı otel konforunda olacak''

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren huzurevinde tadilat çalışması başlatıldığını belirtti. Altınok, “İlk göreve geldiğimizde huzurevimizi yenileyeceğimizin sözünü vermiştik. Huzurevimizi yenilemek için ihalemizi yaptık ve çalışmalarımızı başlattık. Yenileme çalışmaları tamamlandığında, huzurevimiz pırıl pırıl olacak, yaşlılarımıza yedi yıldızlı otel konforunda hizmet verecek.” dedi.

30 Ağu 2020 - 12:23 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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