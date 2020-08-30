Başkan Altınok: ''Huzurevimiz yedi yıldızlı otel konforunda olacak''
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren huzurevinde tadilat çalışması başlatıldığını belirtti.
Başkan Altınok: ''Huzurevimiz yedi yıldızlı otel konforunda olacak''
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren huzurevinde tadilat çalışması başlatıldığını belirtti. Altınok, “İlk göreve geldiğimizde huzurevimizi yenileyeceğimizin sözünü vermiştik. Huzurevimizi yenilemek için ihalemizi yaptık ve çalışmalarımızı başlattık. Yenileme çalışmaları tamamlandığında, huzurevimiz pırıl pırıl olacak, yaşlılarımıza yedi yıldızlı otel konforunda hizmet verecek.” dedi.
30 Ağu 2020 - 12:23 Ankara/ Keçiören- Belediyeler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.