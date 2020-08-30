Yenimahalle’de Zafer coşkusu - Ankara
Yenimahalle Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yılını ilçe genelinde törenlerle kutladı. Yenimahalle’de Zafer coşkusu, Başkan Fethi Yaşar’ın önce belediye önündeki ardından da Batıkent Meydan AVM önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk koyması ile başladı.
Yenimahalle’de Zafer coşkusu
Yenimahalle Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yılını ilçe genelinde törenlerle kutladı. Yenimahalle’de Zafer coşkusu, Başkan Fethi Yaşar’ın önce belediye önündeki ardından da Batıkent Meydan AVM önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk koyması ile başladı.
30 Ağu 2020 - 12:34 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.