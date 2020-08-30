30 Ağu 2020 - 13:41 Güncelleme: 30 Ağu 2020 - 13:42
Yoldan çıkan otomobil eve girdi! Duvarı yıkılan odada 2 kişi...
Erbaa ilçesindeki kazada sürücüyle duvarı yıkılan odadaki genç yaralandı.
Yoldan çıkan otomobil eve girdi! Duvarı yıkılan odada 2 kişi...
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yoldan çıkan otomobilin eve girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Üzeyir Türk (23) idaresindeki 60 AAJ 190 plakalı otomobil, Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda yol kenarındaki Hayri Bulut'a ait iki katlı evin duvarına çarparak içeri girdi.
Kazada sürücü ile duvarı yıkılan odada bulunan Ahmet Can Çelik (19) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.