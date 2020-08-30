Tır servisinde korkutan yangın! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde içinde 6 yedek parça deposu ve tır servisinin bulunduğu sitede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.



Yangın nedeniyle bazı iş yerlerinde hasar oluştu.