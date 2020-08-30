30 Ağu 2020 - 13:45 Güncelleme: 30 Ağu 2020 - 13:52
Tır servisinde korkutan yangın! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tır servisinde korkutan yangın! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde içinde 6 yedek parça deposu ve tır servisinin bulunduğu sitede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle bazı iş yerlerinde hasar oluştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.