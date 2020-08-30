Twitter çöktü mü? Twitter Neden açılmıyor? Sosyal medya platformu olan Twitter'da şu sıralarda erişim konusunda çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. Türkiye'de Twitter erişim sorunları yaşanıyor. En çok merak edilen İnternet neden yavaş sorusu dikkat çekiyor. İşte Twitter çöktü mü? Twitter Neden açılmıyor? detaylar...

Twitter çöktü mü? Twitter Neden açılmıyor? Sosyal medya platformu olan Twitter'da şu sıralarda erişim konusunda çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. Türkiye'de Twitter erişim sorunları yaşanıyor. En çok merak edilen İnternet neden yavaş sorusu dikkat çekiyor. İşte Twitter çöktü mü? Twitter Neden açılmıyor? detaylar...