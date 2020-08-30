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- 30 Ağu 2020 - 17:55 G: 30 Ağu 2020 - 17:56

Deniz paraşütünde dev Türk bayrağı açtılar

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu Konyaaltı Sahilinde, deniz paraşütüyle 54 metrekarelik Türk bayrağı açtı

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı deniz paraşütünde Türk bayrağı açarak kutladı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu gözetiminde Konyaaltı sahilinde 11 nolu plajdaki F-D Su Sporları merkezinde hazırlıklarını yapan öğrenciler, deniz paraşütüyle havalandı.

Konyaaltı sahilinde açılan 54 metrekarelik Türk bayrağını gören turistler, cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.

Prof. Dr. Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'un Anadolu'nun düşman işgalinden kurtuluş günü olduğunu belirterek, " Doğu Akdeniz enerji politikasında ülkemiz bazı devletlerin kıskacı altında. Kurtuluş mücadelemizi yaptığımız döneme benzer şekilde, diğer devletler Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı birleştiler. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı altında toplanıyoruz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacım olan dönemde, 30 Ağustos'ta Türk Bayrağını gökyüzüne paraşütle çektik." diye konuştu.

30 Ağu 2020 - 17:55 AA Antalya- Yaşam

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