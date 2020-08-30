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- 30 Ağu 2020 - 18:47 G: 30 Ağu 2020 - 18:50

Ankara'da Korkutan Orman Yangını! Söndürme Çalışmaları devam ediyor...

Ankara'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Nallıhan ilçesindeki yangını söndürme çalışmalarına helikopter de destek veriyor. İşte Haber detayları

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde öğlen saatlerinde sebebi belirlenemeyen ormanlık alanda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Eymir Mahallesi'nde Çökecik bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği ekiplerin, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde deavm eden ayngının söndürme çalışmalarına helikopter de destek veriyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde öğlen saatlerinde sebebi belirlenemeyen ormanlık alanda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Eymir Mahallesi'nde Çökecik bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

30 Ağu 2020 - 18:47 AA Ankara- Asayiş

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