Ankara'da Korkutan Orman Yangını! Söndürme Çalışmaları devam ediyor...
Ankara'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Nallıhan ilçesindeki yangını söndürme çalışmalarına helikopter de destek veriyor. İşte Haber detayları
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde öğlen saatlerinde sebebi belirlenemeyen ormanlık alanda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Eymir Mahallesi'nde Çökecik bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği ekiplerin, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde deavm eden ayngının söndürme çalışmalarına helikopter de destek veriyor.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde öğlen saatlerinde sebebi belirlenemeyen ormanlık alanda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Eymir Mahallesi'nde Çökecik bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.