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- 30 Ağu 2020 - 21:01 G: 30 Ağu 2020 - 21:32

A101 saat kaçta açılıyor? A101 Kaçta kapanıyor? İşte A101 çalışma saatleri Ankara

A 1010 Türkiye'nin 81 ilinde en yaygın mağazası ağı bulunan marketlerin başında gelmektedir. Her hafta satışa çıkan aktüel ürenlerinin çeşitliği, kampanya ve indirimleri nedeniyle A101 mağazalarının açılış ve kapanış saatleri merak konusudur. İşte A101 saat kaçta açılıyor? A101 Kaçta kapanıyor? İşte A101 çalışma saatleri haber detayımıda..

A 1010 Türkiye'nin 81 ilinde en yaygın mağazası ağı bulunan marketlerin başında gelmektedir. Her hafta satışa çıkan aktüel ürenlerinin çeşitliği, kampanya ve indirimleri nedeniyle A101 mağazalarının açılış ve kapanış saatleri merak konusudur. İşte A101 saat kaçta açılıyor? A101 Kaçta kapanıyor? İşte A101 çalışma saatleri haber detayımıda..

 A101'in Türkiye'nin 81 ili ve 914 ilçesinde 9 bin adet şubesi ile faaliyet sunan en büyük mağaza zincirlerinden biridir. Türkiye ve Ankara'da şubelerinin fazla olması, aktüel ürünlerinin çeşitliliği nedeniyle tüketiciler tarafından çalışma saatleri, kaçta açılıp, kaçta kapandığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

A 101 Aktüel Ürünleri hangi gün Satışta

28 Nisan 2008 tarihinde mağazasının kapılarını vatandaşlara açtığı ilk tarihtir. Kurulduğu günden beri tüketiciyi koruyan ve aktüel ürünleri ile vatandaşın ihtiyaçlarını en ucuza tedarik etmekte belli günlerde tüm şubelerinde satışa sunmaktadır. A101, her hafta Perşembe günlerinde vermiş olduğu aktüel ürünlerdeki indirimleri sizlere hafta sonu da sunuyor. 

A101 saat kaçta açılıyor? A101 Kaçta kapanıyor? İşte A101 çalışma saatleri Ankara

A 1010 market zincirlerin de sunulan Aktüel ürünleri vatandaşın ihtiyaçları ve mevsim durumuna göre belirlenerek satışa sunulmaktadır. Aktüel ürünlerinin hafta sadece Perşembe günü ilk satışa sunması nedeniyle yoğun talep olması nedeniyle yoğunluk yaşanmaktadır. Vatandaşların sabah saatlerinde A101 saat kaçta açılıyor sorusu üzerine saat ayarlaması nedeniyle çok aranmakta ve sorulmakta.

İşte A101 çalışma saatleri Ankara

A101 marketleri haftanın 7 günü çalışma saatleri aynı olmakla beraber resmi ve dini bayramlarda değişiklik göstermektedir. A101 Market çalışma saatleri şöyle;

Çalışma Günleri               Açılış Saati                Kapanış Saati

PAZARTESİ                      09.00                        21.00

SALI               :                  09.00                        21.00

ÇARŞAMBA   :                 09.00                        21.00

PERŞEMBE   :                 09.00                        21.00

CUMA             :                09.00                        21.00

CUMARTESİ  :                09.00                        21.00

PAZAR           :                 09.00                        21.00

A 101 market sabah 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlamaktadır. Öğle arası vermeyen A101 akşam saat 21:00'a kadar açıktır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatler içerisinde hizmet vermektedir.

A 101 Aktüel Ürünleri hangi gün Satışta
28 Nisan 2008 tarihinde mağazasının kapılarını vatandaşlara açtığı ilk tarihtir. Kurulduğu günden beri tüketiciyi koruyan ve aktüel ürünleri ile vatandaşın ihtiyaçlarını en ucuza tedarik etmekte belli günlerde tüm şubelerinde satışa sunmaktadır. A101, her hafta Perşembe günlerinde vermiş olduğu aktüel ürünlerdeki indirimleri sizlere hafta sonu da sunuyor. 

A101 saat kaçta açılıyor? A101 Kaçta kapanıyor? İşte A101 çalışma saatleri Ankara

30 Ağu 2020 - 21:01 Ankara- Ekonomi

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