Anasayfa/

Foto Galeri/

30 Ağu 2020 - 22:08

Ankara'nın sembolü Atakule'de dev Türk bayrağı dalgalandırıldı

Ankara Atakule, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla vatan için kan döken tüm şehitlere ithafen kırmızı renkte aydınlatıldı.