Haberler Ankara Haberler Ankara
- 30 Ağu 2020 - 22:08 G: 30 Ağu 2020 - 22:09

Ankara'nın sembolü Atakule'de dev Türk bayrağı dalgalandırıldı

Ankara Atakule, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla vatan için kan döken tüm şehitlere ithafen kırmızı renkte aydınlatıldı.

Ankara'nın sembolü Atakule'de dev Türk bayrağı dalgalandırıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, başkentin sembol yapılarından Atakule'nin tepesinde dev Türk bayrağı dalgalandırıldı.

30 Ağu 2020 - 22:08 AA Ankara- Kültür - Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? KDV indirimi özel okul ücretlerine nasıl yansıyacak? mask
Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? KDV indirimi özel okul ücretlerine nasıl yansıyacak?
A101 saat kaçta açılıyor? A101 Kaçta kapanıyor? İşte A101 çalışma saatleri Ankara mask
A101 saat kaçta açılıyor? A101 Kaçta kapanıyor? İşte A101 çalışma saatleri Ankara
94. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı - Video Haber mask
94. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı - Video Haber
Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni mask
Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni
GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabilir miyim? mask
GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabilir miyim?
Ankara'da Korkutan Orman Yangını! Söndürme Çalışmaları devam ediyor... mask
Ankara'da Korkutan Orman Yangını! Söndürme Çalışmaları devam ediyor...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL