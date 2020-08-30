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- 30 Ağu 2020 - 23:31 G: 30 Ağu 2020 - 23:32

Kars'ta amca çocukları arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Tartışmanın büyüyerek silahlı kavga dönüşmesi üzerine İ.S. (35) ve H.S. (36) olay yerinde hayatını kaybetti.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Akören köyünde husumetli amca çocukları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

30 Ağu 2020 - 23:31 AA Kars- Gündem

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