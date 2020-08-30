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- 30 Ağu 2020 - 23:33 G: 30 Ağu 2020 - 23:34

İzmir'de "çöp evde" çıkan yangında bir kişi öldü

İzmir'in Çiğli ilçesinde çöp dolu evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

İzmir'de "çöp evde" çıkan yangında bir kişi öldü

İzmir'in Çiğli ilçesinde çöp dolu evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dokuzuncu katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



30 Ağu 2020 - 23:33 AA İzmir- Asayiş

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