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- 30 Ağu 2020 - 23:50 G: 30 Ağu 2020 - 23:51

Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı



Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Uğur Erciyes (35) idaresindeki 38 VU 469 plakalı otomobil, Gürün ilçesi Kızılburun mevkisinde devrildi.

30 Ağu 2020 - 23:50 AA Sivas- Asayiş

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