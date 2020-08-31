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31 Ağu 2020 - 11:20

Ece Haraç "Hobi olsun" diye başladığı masa tenisinde gözünü dünyanın zirvesine çevirdi

Sekiz yaşındayken hobi amacıyla başladığı masa tenisinde katıldığı organizasyonlarda birçok madalya kazanarak milli takıma seçilen Ece Haraç, Gençler Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak için ter döküyor Milli sporcu Ece Haraç: "Bu yılı madalyayla kapatmak istiyorum. Gelecekte ise hedefim olimpiyatlarda olmak" Milli takım antrenörü Bayram Ali Yıldız: "Hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak"