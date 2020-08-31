Ece Haraç "Hobi olsun" diye başladığı masa tenisinde gözünü dünyanın zirvesine çevirdi
Sekiz yaşındayken hobi amacıyla başladığı masa tenisinde katıldığı organizasyonlarda birçok madalya kazanarak milli takıma seçilen Ece Haraç, Gençler Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak için ter döküyor Milli sporcu Ece Haraç: "Bu yılı madalyayla kapatmak istiyorum. Gelecekte ise hedefim olimpiyatlarda olmak" Milli takım antrenörü Bayram Ali Yıldız: "Hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak"
Henüz 8 yaşındayken hobi amacıyla başladığı masa tenisinde katıldığı organizasyonlarda birçok madalya kazanarak milli takıma seçilen Ece Haraç, kasım ayında düzenlenmesi planlanan Gençler Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.
Henüz 8 yaşındayken hobi amacıyla başladığı masa tenisinde katıldığı organizasyonlarda birçok madalya kazanarak milli takıma seçilen Ece Haraç, kasım ayında düzenlenmesi planlanan Gençler Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.
İlkokul ikinci sınıfta hobi olması için masa tenisine başlayan Ece Haraç, azimle çalışıp son 5 yılda yurt içindeki şampiyonalarda elde ettiği başarılarla milli takıma seçildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.