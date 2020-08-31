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- 31 Ağu 2020 - 11:20 G: 31 Ağu 2020 - 11:21

Ece Haraç "Hobi olsun" diye başladığı masa tenisinde gözünü dünyanın zirvesine çevirdi

Sekiz yaşındayken hobi amacıyla başladığı masa tenisinde katıldığı organizasyonlarda birçok madalya kazanarak milli takıma seçilen Ece Haraç, Gençler Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak için ter döküyor Milli sporcu Ece Haraç: "Bu yılı madalyayla kapatmak istiyorum. Gelecekte ise hedefim olimpiyatlarda olmak" Milli takım antrenörü Bayram Ali Yıldız: "Hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak"

Henüz 8 yaşındayken hobi amacıyla başladığı masa tenisinde katıldığı organizasyonlarda birçok madalya kazanarak milli takıma seçilen Ece Haraç, kasım ayında düzenlenmesi planlanan Gençler Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Henüz 8 yaşındayken hobi amacıyla başladığı masa tenisinde katıldığı organizasyonlarda birçok madalya kazanarak milli takıma seçilen Ece Haraç, kasım ayında düzenlenmesi planlanan Gençler Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

İlkokul ikinci sınıfta hobi olması için masa tenisine başlayan Ece Haraç, azimle çalışıp son 5 yılda yurt içindeki şampiyonalarda elde ettiği başarılarla milli takıma seçildi.

31 Ağu 2020 - 11:20 AA Yalova- Spor

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