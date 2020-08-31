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- 31 Ağu 2020 - 11:27 G: 31 Ağu 2020 - 11:30

5 yaşındaki Suriyeli çocuk sulama kanalında ölü bulundu!

Antalya'da 5 yaşındaki Suriyeli çocuk, sulama kanalında ölü bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

5 yaşındaki Suriyeli çocuk sulama kanalında ölü bulundu!

Antalya'da 5 yaşındaki Suriyeli çocuk, sulama kanalında ölü bulundu.

Serik ilçesi Karıncalı Mahallesi'nde serada mevsimlik işçi olarak çalışan Suriyeli Şerif El Hemed'in 5 yaşındaki oğlu Mohamet El Hemed, evin dışında oynarken kayboldu.

31 Ağu 2020 - 11:27 AA Antalya- Asayiş

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