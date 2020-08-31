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- 31 Ağu 2020 - 11:43 G: 31 Ağu 2020 - 11:44

Ankara'da vaka sayıları alarm veriyor! Koronavirüsün şakası yok!

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin pazar yerlerinde giriş çıkış alandaki sosyal mesafe maske takma zorunluluğu ve hijyen gibi koronavirüse karşı alınması gereken tedbirleri yerinde inceledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara'da vaka sayıları alarm veriyor! Koronavirüsün şakası yok!

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, pazar yerlerinde giriş çıkış, alandaki sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ve hijyen gibi koronavirüse karşı alınması gereken tedbirleri yerinde inceledi. Son günlerde vaka sayısındaki artış nedeniyle vatandaşlara ve esnaflara sık sık uyarılarda bulunan Başkan Ertuğrul Çetin, ilçede kurulan semt pazarlarını gezerek, hem koronavirüsle ilgili alınan önlemleri yerinde inceleniyor hem de pazarcı esnafı ile vatandaşlara sosyal mesafe konusunda daha hassas davranmaları gerektiği konusunda telkinde bulunuyor.

31 Ağu 2020 - 11:43 Ankara/ Pursaklar- Belediyeler

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