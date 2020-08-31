Ankara'da vaka sayıları alarm veriyor! Koronavirüsün şakası yok!
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin pazar yerlerinde giriş çıkış alandaki sosyal mesafe maske takma zorunluluğu ve hijyen gibi koronavirüse karşı alınması gereken tedbirleri yerinde inceledi.
Ankara'da vaka sayıları alarm veriyor! Koronavirüsün şakası yok!
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, pazar yerlerinde giriş çıkış, alandaki sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ve hijyen gibi koronavirüse karşı alınması gereken tedbirleri yerinde inceledi. Son günlerde vaka sayısındaki artış nedeniyle vatandaşlara ve esnaflara sık sık uyarılarda bulunan Başkan Ertuğrul Çetin, ilçede kurulan semt pazarlarını gezerek, hem koronavirüsle ilgili alınan önlemleri yerinde inceleniyor hem de pazarcı esnafı ile vatandaşlara sosyal mesafe konusunda daha hassas davranmaları gerektiği konusunda telkinde bulunuyor.
31 Ağu 2020 - 11:43 Ankara/ Pursaklar- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.