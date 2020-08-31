Çankaya’da 30 Ağustos coşkusunu sokaklara taşıdı - Ankara
Çankaya Belediyesi, pandemi nedeniyle kutlamasına sınır getirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu sokaklara taşıdı.
Çankaya’da 30 ağustos coşkusunu sokaklara taşıdı - Ankara
Çankaya Belediyesi, pandemi nedeniyle kutlamasına sınır getirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu sokaklara taşıdı. Çankaya Belediyesinin bayram otobüsü, marşlar eşliğinde mahalleleri gezerek vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutladı, Türk Bayrağı ve Nutuk dağıttı.
31 Ağu 2020 - 11:54 Ankara/ Çankaya- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.