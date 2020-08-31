Ankara'da koronavirüs piyangosu! Koronavirüs sebebiyle işsiz kalan genç köşeyi döndü!
Ankara'da koronavirüs piyangosu! Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye'de de her alan ve sektörü derinden etkiledi. Birbir kapanan işyerleri ve işsiz kalan vatandaşların ardı arkası kesilmedi. Ancak bu talihsiz durum onun için bambaşka sonuçlar doğurdu. İşte detaylar...
Ankara'da koronavirüs piyangosu! Koronavirüs sebebiyle işsiz kalan genç köşeyi döndü!
Ankara'da koronavirüs piyangosu! Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından ülkemizde de bir çok işletme kepenk kapattı. Kapanan ya da küçülmeye giden işletmeler, sahipleri kadar çalışanlarıda çok zor durumda bıraktı. Salgın sebebi ile işsiz kalan vatandaşlardan biri de Ankara'da yaşayan R.Ş oldu. İşte detaylar...
31 Ağu 2020 - 11:40 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.