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- 31 Ağu 2020 - 11:40 G: 31 Ağu 2020 - 12:01

Ankara'da koronavirüs piyangosu! Koronavirüs sebebiyle işsiz kalan genç köşeyi döndü!

Ankara'da koronavirüs piyangosu! Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye'de de her alan ve sektörü derinden etkiledi. Birbir kapanan işyerleri ve işsiz kalan vatandaşların ardı arkası kesilmedi. Ancak bu talihsiz durum onun için bambaşka sonuçlar doğurdu. İşte detaylar...

Tolga dumana
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Ankara'da koronavirüs piyangosu! Koronavirüs sebebiyle işsiz kalan genç köşeyi döndü!




Ankara'da koronavirüs piyangosu! Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından ülkemizde de bir çok işletme kepenk kapattı. Kapanan ya da küçülmeye giden işletmeler, sahipleri kadar çalışanlarıda çok zor durumda bıraktı. Salgın sebebi ile işsiz kalan vatandaşlardan biri de Ankara'da yaşayan R.Ş oldu. İşte detaylar...

31 Ağu 2020 - 11:40 - Gündem

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