Ankara'da koronavirüs piyangosu! Koronavirüs sebebiyle işsiz kalan genç köşeyi döndü!









Ankara'da koronavirüs piyangosu! Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından ülkemizde de bir çok işletme kepenk kapattı. Kapanan ya da küçülmeye giden işletmeler, sahipleri kadar çalışanlarıda çok zor durumda bıraktı. Salgın sebebi ile işsiz kalan vatandaşlardan biri de Ankara'da yaşayan R.Ş oldu. İşte detaylar...