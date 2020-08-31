Başkan Altınok: ''Atatürk kararlı olmasaydı Suriye’den kötü olurduk''
Keçiören Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında “Sosyal Mesafeli Spor” sloganıyla 1’inci Ayak Tenisi Turnuvası’nın finalini gerçekleştirdi.
Başkan Altınok: ''Atatürk kararlı olmasaydı Suriye’den kötü olurduk''
Keçiören Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında “Sosyal Mesafeli Spor” sloganıyla 1’inci Ayak Tenisi Turnuvası’nın finalini gerçekleştirdi. 7’den 70’e her yaş grubundan vatandaşın takım kurarak katıldığı turnuvanın finalinde şampiyonlara madalyalarını ve kupalarını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok verdi.
31 Ağu 2020 - 12:06 Ankara/ Keçiören- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.