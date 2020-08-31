Başkan Altınok: ''Atatürk kararlı olmasaydı Suriye’den kötü olurduk''

Keçiören Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında “Sosyal Mesafeli Spor” sloganıyla 1’inci Ayak Tenisi Turnuvası’nın finalini gerçekleştirdi. 7’den 70’e her yaş grubundan vatandaşın takım kurarak katıldığı turnuvanın finalinde şampiyonlara madalyalarını ve kupalarını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok verdi.