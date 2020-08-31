DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyede
Afyonkarahisar'daki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyede
Afyonkarahisar'daki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan, Irak uyruklu 5 zanlı ile Suriye uyruklu 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda, 5'i Irak uyruklu, 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 7 zanlı gözaltına alınmıştı.
31 Ağu 2020 - 15:17 AA Afyonkarahisar- Asayiş
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.