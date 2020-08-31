Engelliler koronavirüs tedbirlerine uymayanları protesto etti

Tokat'ta engelliler, koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanları düdük çalarak protesto etti.



Engelsizler Parkı'nda bir araya gelen Tokat Engelliler Derneği üyeleri, ellerinde dövizlerle türkü söyleyerek, düdük çalarak ve tabaklara kaşıkla vurarak salgın kurallarına uymayarak virüsün yayılmasına yol açanlara tepki gösterdi.