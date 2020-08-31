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- 31 Ağu 2020 - 15:49 G: 31 Ağu 2020 - 15:56

Aile Sağlığı Merkezinde darp iddiası! Hemşire, doktoru...

Çorum'da bir hemşire tarafından darbedildiği öne sürülen doktor, hastanede tedavi altına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Aile Sağlığı Merkezinde darp iddiası! Hemşire, doktoru...

Çorum'da bir hemşire tarafından darbedildiği öne sürülen doktor, hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, bir aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi Hatice M.A. ile ebe hemşire Gülsüm H. arasında tartışma çıktı.

31 Ağu 2020 - 15:49 AA Çorum- Asayiş

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