31 Ağu 2020 - 15:49 Güncelleme: 31 Ağu 2020 - 15:56
Aile Sağlığı Merkezinde darp iddiası! Hemşire, doktoru...
Çorum'da bir hemşire tarafından darbedildiği öne sürülen doktor, hastanede tedavi altına alındı.
Aile Sağlığı Merkezinde darp iddiası! Hemşire, doktoru...
Çorum'da bir hemşire tarafından darbedildiği öne sürülen doktor, hastanede tedavi altına alındı.
İddiaya göre, bir aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi Hatice M.A. ile ebe hemşire Gülsüm H. arasında tartışma çıktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.