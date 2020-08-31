Ankara'da koronavirüs şakası! Böyle arkadaş olmaz olsun!

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan bir vatandaş sosyal medya hesabı üzerinden takipçi kazanmak ve fenomen olabilmek adına akıllara durgunluk veren bir plan hazırladı. Kafasında ki plana göre arkadaşlarını arayıp koronavirüs olduğunu söyleyecek ve verdikleri tepkiyi kaydederek Youtube kanalına yükleyecekti. Bu plan için harekete geçen vatandaş kameranın karşısına geçerek birer birer arkadaşlarını aramaya başladı. Ancak yaptığı şakanın nerelere varacağını tahmin edemedi. Ankara'da koronavirüs şakası! Böyle arkadaş olmaz olsun! İşte detaylar...