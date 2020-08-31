Ankara'da koronavirüs şakası! Böyle arkadaş olmaz olsun!
Ankara'da koronavirüs şakası! Koronavirüs ile ilgili birbirinden ilginç haberlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. İnsanlar bu kadar vahim bir durum üzerine bile şakalar yapıyor, durumu daha da içler acısı hale getiriyorlar. Ankara'da koronavirüs şakası! Böyle arkadaş olmaz olsun! İşte detaylar...
Ankara'da koronavirüs şakası! Böyle arkadaş olmaz olsun!
Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan bir vatandaş sosyal medya hesabı üzerinden takipçi kazanmak ve fenomen olabilmek adına akıllara durgunluk veren bir plan hazırladı. Kafasında ki plana göre arkadaşlarını arayıp koronavirüs olduğunu söyleyecek ve verdikleri tepkiyi kaydederek Youtube kanalına yükleyecekti. Bu plan için harekete geçen vatandaş kameranın karşısına geçerek birer birer arkadaşlarını aramaya başladı. Ancak yaptığı şakanın nerelere varacağını tahmin edemedi. Ankara'da koronavirüs şakası! Böyle arkadaş olmaz olsun! İşte detaylar...
31 Ağu 2020 - 16:11 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.