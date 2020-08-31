İzmir'de cesedi toprağa gömülü bulunan kız çocuğuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, cesedi toprağa gömülü halde bulunan 16 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.Alınan bilgiye göre, olayla ilgili gözaltına alınan S.Ö. (22) ve T.Y. ile olayın gerçekleştiği günlük kiralık evi kiralayan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



