31 Ağu 2020 - 21:59 Güncelleme: 31 Ağu 2020 - 22:00
İzmir'de cesedi toprağa gömülü bulunan kız çocuğuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Bornova ilçesinde, cesedi toprağa gömülü halde bulunan 16 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İzmir'de cesedi toprağa gömülü bulunan kız çocuğuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Bornova ilçesinde, cesedi toprağa gömülü halde bulunan 16 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.Alınan bilgiye göre, olayla ilgili gözaltına alınan S.Ö. (22) ve T.Y. ile olayın gerçekleştiği günlük kiralık evi kiralayan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.