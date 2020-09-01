01 Eyl 2020 - 13:02 Güncelleme: 01 Eyl 2020 - 13:03
Vural Ak: "Dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini satacağız"
"Intercity'nin kuruluşunun 30. yılı onuruna pistin belirli noktaları için günlük 30 liraya gelecek şekilde belirledik" "Türkiye Cumhuriyeti'nin arkamızda olması ve Cumhurbaşkanımızın bizi görevlendirmesi Formula 1 yönetimini memnun etmiştir. Devlet garantisi ve özel şirketin yapabilme yeteneğinin birlikteliği iyi bir izlenim oluşturmuştur"
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.