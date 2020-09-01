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01 Eyl 2020 - 13:02

Vural Ak: "Dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini satacağız"

"Intercity'nin kuruluşunun 30. yılı onuruna pistin belirli noktaları için günlük 30 liraya gelecek şekilde belirledik" "Türkiye Cumhuriyeti'nin arkamızda olması ve Cumhurbaşkanımızın bizi görevlendirmesi Formula 1 yönetimini memnun etmiştir. Devlet garantisi ve özel şirketin yapabilme yeteneğinin birlikteliği iyi bir izlenim oluşturmuştur"