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- 01 Eyl 2020 - 13:07 G: 01 Eyl 2020 - 13:08

VakıfBank'tan Acil Firma Destek Projesi 250 milyon dolar tutarında yeni kaynak

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih: -"Dünya Bankası ile 2010 yılında başladığımız ve uzun süredir devam eden iş ilişkimize, yeni bir halka daha eklemenin memnuniyetini yaşıyoruz. 23 yıl vade ile temin edeceğimiz 250 milyon dolar tutarındaki yeni kredimiz Dünya Bankası İcra Kurulu tarafından onaylandı" İşte VakıfBank'tan ekonomiye 250 milyon dolar tutarında yeni kaynak haber detayı...

VakıfBank'tan Acil Firma Destek Projesi 250 milyon dolar tutarında yeni kaynak

VakıfBank, Dünya Bankası ile anlaşmaya varılan 250 milyon dolar tutarındaki kredi ile Acil Firma Destek Projesi’ni hayata geçiriyor.VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası ile anlaşmaya varılan 250 milyon dolar tutarındaki kredi ile VakıfBank, pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlere destek sağlayarak bu dönemde de reel ekonomiyi finanse etmeye devam edecek.

01 Eyl 2020 - 13:07 AA Ankara- Ekonomi

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