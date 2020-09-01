VakıfBank'tan Acil Firma Destek Projesi 250 milyon dolar tutarında yeni kaynak

VakıfBank, Dünya Bankası ile anlaşmaya varılan 250 milyon dolar tutarındaki kredi ile Acil Firma Destek Projesi’ni hayata geçiriyor.VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası ile anlaşmaya varılan 250 milyon dolar tutarındaki kredi ile VakıfBank, pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlere destek sağlayarak bu dönemde de reel ekonomiyi finanse etmeye devam edecek.