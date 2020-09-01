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- 01 Eyl 2020 - 13:07 G: 01 Eyl 2020 - 13:08

Şüpheli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

İzmir'in Balçova ilçesinde boş arazide erkek cesedi bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Şüpheli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

İzmir'in Balçova ilçesinde boş arazide erkek cesedi bulundu.

İnciraltı Mahallesi'nde boş arazide otomobilin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

01 Eyl 2020 - 13:07 AA İzmir- Asayiş

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