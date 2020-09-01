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01 Eyl 2020 - 22:56

Bisikleti bozulan Suriyeli çocuğa polislerden sürpriz

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde denetim yaptığı sırada bisikleti bozulan Suriyeli Ziyat Muhammed ile karşılaşan İlçe Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, 10 yaşındaki çocuğa yeni bisiklet hediye etti.