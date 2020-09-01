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- 01 Eyl 2020 - 23:18 G: 01 Eyl 2020 - 23:19

İzmir Devlet Tiyatrosu Kovid-19 önlemleriyle perdelerini açtı

İzmir Devlet Tiyatrosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altındaki sezon açılışını "İki Bekar" adlı oyun ile Konak Sahnesi'nde yaptı.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

İzmir Devlet Tiyatrosu Kovid-19 önlemleriyle perdelerini açtı




İzmir Devlet Tiyatrosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altındaki sezon açılışını "İki Bekar" adlı oyun ile Konak Sahnesi'nde yaptı.

01 Eyl 2020 - 23:18 AA İzmir- Sağlık

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