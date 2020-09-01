Erzurum'da aranan hükümlü Aydın'da yakalandı
Erzurum'da 2 kişiyi kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Aydın'ın Didim ilçesinde yakalandı.
Erzurum'da 2 kişiyi kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Aydın'ın Didim ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2006'da 2 kişiyi kasten öldürme suçundan Erzurum Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 36 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.G'nin bulunduğu adresi tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.G'yi yatağın altında saklanırken buldu.
M.G. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
01 Eyl 2020 - 23:20 AA - Asayiş
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.