Berke Akçam, 400 metre engellide 20 yaş altı Türkiye rekoru kırdı

Turkcell Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Berke Akçam, 400 metre engelli branşında 50.42'lik dereceyle Türkiye rekorunun sahibi oldu. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Pisti'ndeki Turkcell Türkiye 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda 18 yaşındaki atlet Berke Akçam, 400 metre engellide en iyi derecesini bir saniyeden fazla geliştirdi.



