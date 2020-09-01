01 Eyl 2020 - 23:24 Güncelleme: 01 Eyl 2020 - 23:25
Berke Akçam, 400 metre engellide 20 yaş altı Türkiye rekoru kırdı
Berke Akçam, 400 metre engelli branşında 50.42'lik dereceyle Türkiye rekorunun sahibi oldu.
Berke Akçam, 400 metre engellide 20 yaş altı Türkiye rekoru kırdı
Turkcell Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Berke Akçam, 400 metre engelli branşında 50.42'lik dereceyle Türkiye rekorunun sahibi oldu. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Pisti'ndeki Turkcell Türkiye 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda 18 yaşındaki atlet Berke Akçam, 400 metre engellide en iyi derecesini bir saniyeden fazla geliştirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.