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01 Eyl 2020 - 23:31

Konya'da düğün ve toplu organizasyonlara Kovid-19 sınırlaması

Konya'da kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde düğün, nişan gibi organizasyonlarla toplu halde yapılacak doğum günü, akraba ziyareti, altın günü gibi tüm etkinliklere yasaklama getirildi.