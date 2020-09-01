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- 01 Eyl 2020 - 23:31 G: 01 Eyl 2020 - 23:32

Konya'da düğün ve toplu organizasyonlara Kovid-19 sınırlaması

Konya'da kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde düğün, nişan gibi organizasyonlarla toplu halde yapılacak doğum günü, akraba ziyareti, altın günü gibi tüm etkinliklere yasaklama getirildi.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Konya'da düğün ve toplu organizasyonlara Kovid-19 sınırlaması

Konya'da kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde düğün, nişan gibi organizasyonlarla toplu halde yapılacak doğum günü, akraba ziyareti, altın günü gibi tüm etkinliklere yasaklama getirildi.

01 Eyl 2020 - 23:31 AA Konya- Sağlık

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