02 Eyl 2020 - 11:25 Güncelleme: 02 Eyl 2020 - 11:26
Altın fiyatlarında son durum! Düşüşe geçti - 2 Eylül 2020
Çeyrek altın 763 lira, Cumhuriyet altını 3.117 liradan satılıyor
Altın fiyatlarında son durum! Düşüşe geçti - 2 Eylül 2020
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 465,7 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 467 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 465,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 763 lira, Cumhuriyet altını da 3.117 liradan satılıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.