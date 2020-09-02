Haberler Ankara Haberler Ankara
- 02 Eyl 2020 - 11:25 G: 02 Eyl 2020 - 11:26

Altın fiyatlarında son durum! Düşüşe geçti - 2 Eylül 2020

Çeyrek altın 763 lira, Cumhuriyet altını 3.117 liradan satılıyor

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Altın fiyatlarında son durum! Düşüşe geçti - 2 Eylül 2020

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 465,7 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 467 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 465,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 763 lira, Cumhuriyet altını da 3.117 liradan satılıyor.

02 Eyl 2020 - 11:25 AA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
ABB Başkanı Yavaş, Nallıhan'daki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu mask
ABB Başkanı Yavaş, Nallıhan'daki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu
İguananın sindirim problemi “sevgiyle” tedavi edildi - Ankara mask
İguananın sindirim problemi “sevgiyle” tedavi edildi - Ankara
Dolar/TL dar bantta dalgalı seyrediyor! 2 Eylül 2020 mask
Dolar/TL dar bantta dalgalı seyrediyor! 2 Eylül 2020
Bir polis ile güvenlik görevlisine saldırı! mask
Bir polis ile güvenlik görevlisine saldırı!
Masterchef'de büyük sürpriz! Yarışmacılar şok oldu! mask
Masterchef'de büyük sürpriz! Yarışmacılar şok oldu!
Düğünlerine 2 gün kalmıştı! Çifti trafik kazası ayırdı mask
Düğünlerine 2 gün kalmıştı! Çifti trafik kazası ayırdı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL