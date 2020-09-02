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- 02 Eyl 2020 - 15:40 G: 02 Eyl 2020 - 15:41

PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

Amanos kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında belirlenen mağara ve sığınaklara operasyon düzenlendi.

Operasyona, jandarma ve polis özel harekat ekipleri ile komanda timleri katıldı.

Ekipler, örgütün kullandığı tespit edilen mağara ve sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.

02 Eyl 2020 - 15:40 AA Osmaniye- Asayiş

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