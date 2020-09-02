02 Eyl 2020 - 15:40 Güncelleme: 02 Eyl 2020 - 15:41
PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.
PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.
Amanos kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında belirlenen mağara ve sığınaklara operasyon düzenlendi.
Operasyona, jandarma ve polis özel harekat ekipleri ile komanda timleri katıldı.
Ekipler, örgütün kullandığı tespit edilen mağara ve sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.