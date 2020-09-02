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- 02 Eyl 2020 - 17:37 G: 02 Eyl 2020 - 17:38

Kayseri'de 30 Ağustos'ta tek başına şehitliği ziyaret eden Ahmet'e hediye forma

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, makamında ağırladığı 6. sınıf öğrencisi Ahmet'e Kayserispor forması hediye etti

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Kayseri'de 30 Ağustos'ta tek başına şehitliği ziyaret eden Ahmet'e hediye forma

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri sırasında şehitlikte tanıştığı ve makam aracı ile evine bıraktığı Erbosan Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ahmet Amaratlıcan'ı makamında ağırladı. Ziyarette gazetecilere açıklama yapan Ekinci, polis şehitliğine otobüsle tek başına gelen, şehitler için dua eden öğrenci ile tanıştığını ve gururlandığını söyledi. Ahmet'in, "Şehitlere görevimi yerine getirmek için geldim." dediğini aktaran Ekinci, "Ahmet'in bu cevabı beni çok etkiledi. Nerede oturduğunu sordum ve uzak bir mesafede oturduğunu öğrendim. Ahmet'in bu davranışı beni çok duygulandırdı. Geleceğimizden çok ümitvarım ve gururluyum. Gözümüz arkada kalmadan ülkemizi Ahmetlere emanet edeceğiz. O gün Ahmet'e tekrar görüşeceğimizi söylemiştim. Bundan sonra Ahmet'le biz ağabey-kardeş olarak görüşmeye devam edeceğiz." dedi.

02 Eyl 2020 - 17:37 AA Kayseri- Belediyeler

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