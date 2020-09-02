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- 02 Eyl 2020 - 17:39 G: 02 Eyl 2020 - 17:41

Tatilcilerin tercihi "UNESCO tescilli" Kızkalesi oldu

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan: "Altın kumu, eşsiz denizi ve tarihi dokusuyla dikkatleri çeken Kızkalesi, pandemi döneminde alınan tedbirler nedeniyle de turistlerin en çok uğrak yeri oldu"

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Tatilcilerin tercihi "UNESCO tescilli" Kızkalesi oldu

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, Mersin'in Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan tedbirlerle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi. Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her ay düzenli olarak bölgedeki işletmelerin denetlendiğini ve gerekli şartları taşıyanlara Güvenli Turizm Sertifikası verildiğini söyledi.

02 Eyl 2020 - 17:39 AA Mersin- Gündem

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