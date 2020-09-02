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02 Eyl 2020 - 17:39

Tatilcilerin tercihi "UNESCO tescilli" Kızkalesi oldu

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan: "Altın kumu, eşsiz denizi ve tarihi dokusuyla dikkatleri çeken Kızkalesi, pandemi döneminde alınan tedbirler nedeniyle de turistlerin en çok uğrak yeri oldu"