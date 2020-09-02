Tatilcilerin tercihi "UNESCO tescilli" Kızkalesi oldu
Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan: "Altın kumu, eşsiz denizi ve tarihi dokusuyla dikkatleri çeken Kızkalesi, pandemi döneminde alınan tedbirler nedeniyle de turistlerin en çok uğrak yeri oldu"
Tatilcilerin tercihi "UNESCO tescilli" Kızkalesi oldu
Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, Mersin'in Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan tedbirlerle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi. Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her ay düzenli olarak bölgedeki işletmelerin denetlendiğini ve gerekli şartları taşıyanlara Güvenli Turizm Sertifikası verildiğini söyledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.