Jet skiyle kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden "gezintiye çıktık" savunması
İzmir'in Çeşme ilçesinde satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ zanlısı 3 eski askerin jandarmadaki ifadeleri ortaya çıktı Eski astsubay H.B: "Su sporlarını seviyorum, dalış sertifikam var. Kiralamak pahalı olduğu için ticari amaçlı hem kiraya vermek aynı zamanda binmek ve daha sonra satmak için jet ski almaya karar verdik. Pazarlığını 54 bin liraya yaptık. Üçümüz 18 bin lira nakit ödedik. Jet skiyi Pırlanta Plajı'nda kullanmaya başladık. Bir
Jet skiyle kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden "gezintiye çıktık" savunması
İzmir'in Çeşme ilçesinde, satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 3 eski askerin ifadelerinde, denize gezinti amaçlı açıldıklarını söyledikleri ortaya çıktı. Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekiplerince 29 Ağustos'ta Çeşme ilçesi Pırlanta Plajı açıklarında jet ski ile Sakız Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ zanlısının jandarmaya verdikleri ifadelerinde, ilçeye tatil yapmak için geldiklerini iddia ettiler. Eski astsubay H.B, 2017 "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 1 yıl tutuklu kaldığını, davasının halen İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ettiğini belirtti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.