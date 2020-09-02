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- 02 Eyl 2020 - 17:46 G: 02 Eyl 2020 - 17:47

Jet skiyle kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden "gezintiye çıktık" savunması

İzmir'in Çeşme ilçesinde satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ zanlısı 3 eski askerin jandarmadaki ifadeleri ortaya çıktı Eski astsubay H.B: "Su sporlarını seviyorum, dalış sertifikam var. Kiralamak pahalı olduğu için ticari amaçlı hem kiraya vermek aynı zamanda binmek ve daha sonra satmak için jet ski almaya karar verdik. Pazarlığını 54 bin liraya yaptık. Üçümüz 18 bin lira nakit ödedik. Jet skiyi Pırlanta Plajı'nda kullanmaya başladık. Bir

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Jet skiyle kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden "gezintiye çıktık" savunması

İzmir'in Çeşme ilçesinde, satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 3 eski askerin ifadelerinde, denize gezinti amaçlı açıldıklarını söyledikleri ortaya çıktı. Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekiplerince 29 Ağustos'ta Çeşme ilçesi Pırlanta Plajı açıklarında jet ski ile Sakız Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ zanlısının jandarmaya verdikleri ifadelerinde, ilçeye tatil yapmak için geldiklerini iddia ettiler. Eski astsubay H.B, 2017 "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 1 yıl tutuklu kaldığını, davasının halen İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ettiğini belirtti.

02 Eyl 2020 - 17:46 AA İzmir- Asayiş

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