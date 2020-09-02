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02 Eyl 2020 - 17:46

Jet skiyle kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden "gezintiye çıktık" savunması

İzmir'in Çeşme ilçesinde satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ zanlısı 3 eski askerin jandarmadaki ifadeleri ortaya çıktı Eski astsubay H.B: "Su sporlarını seviyorum, dalış sertifikam var. Kiralamak pahalı olduğu için ticari amaçlı hem kiraya vermek aynı zamanda binmek ve daha sonra satmak için jet ski almaya karar verdik. Pazarlığını 54 bin liraya yaptık. Üçümüz 18 bin lira nakit ödedik. Jet skiyi Pırlanta Plajı'nda kullanmaya başladık. Bir