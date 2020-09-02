Anasayfa/

Foto Galeri/

02 Eyl 2020 - 23:21

Prison Break Konusu Nedir? Prison Break sonunda ne oluyor? Hapishaneden nasıl kaçıyor...

Prison Break Konusu Nedir? Prison Break sonunda ne oluyor? Hapishaneden nasıl kaçıyor...Michael Scofield, bir inşaat mühendisidir. İdam cezasına çarptırılan abisini hapishaneden kaçırmak için vücuduna cezaevinin krokisini çizerek kaçma planını anlatan muhteşem dizi.