Prison Break Konusu Nedir? Prison Break sonunda ne oluyor? Hapishaneden nasıl kaçıyor...
Prison Break Konusu Nedir? Prison Break sonunda ne oluyor? Hapishaneden nasıl kaçıyor...Michael Scofield, bir inşaat mühendisidir. İdam cezasına çarptırılan abisini hapishaneden kaçırmak için vücuduna cezaevinin krokisini çizerek kaçma planını anlatan muhteşem dizi.
Prison Break Konusu Nedir? Prison Break sonunda ne oluyor? Hapishaneden nasıl kaçıyor...Michael Scofield, bir inşaat mühendisidir. İdam cezasına çarptırılan abisini hapishaneden kaçırmak için vücuduna cezaevinin krokisini çizerek kaçma planını anlatan muhteşem dizi.
Prison Break Ne Demek?
Prison Break İngilizce kökenli olup Türkçede “Hapishaneden Kaçış” anlamına gelmektedir.
Prison Break Ne Demek?
Prison Break İngilizce kökenli olup Türkçede “Hapishaneden Kaçış” anlamına gelmektedir.
02 Eyl 2020 - 23:21 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.