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- 02 Eyl 2020 - 23:21 G: 02 Eyl 2020 - 23:45

Prison Break Konusu Nedir? Prison Break sonunda ne oluyor? Hapishaneden nasıl kaçıyor...

Prison Break Konusu Nedir? Prison Break sonunda ne oluyor? Hapishaneden nasıl kaçıyor...Michael Scofield, bir inşaat mühendisidir. İdam cezasına çarptırılan abisini hapishaneden kaçırmak için vücuduna cezaevinin krokisini çizerek kaçma planını anlatan muhteşem dizi.

Prison Break Konusu Nedir? Prison Break sonunda ne oluyor? Hapishaneden nasıl kaçıyor...Michael Scofield, bir inşaat mühendisidir. İdam cezasına çarptırılan abisini hapishaneden kaçırmak için vücuduna cezaevinin krokisini çizerek kaçma planını anlatan muhteşem dizi.

Prison Break Ne Demek?

Prison Break İngilizce kökenli olup Türkçede “Hapishaneden Kaçış” anlamına gelmektedir.

Prison Break Ne Demek?
Prison Break İngilizce kökenli olup Türkçede “Hapishaneden Kaçış” anlamına gelmektedir.

02 Eyl 2020 - 23:21 Ankara- Dizi Haberleri

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