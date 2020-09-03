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- 03 Eyl 2020 - 16:21 G: 03 Eyl 2020 - 16:26

305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Azerbaycan'ın İran sınırında tırda yapılan aramada 305 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Azerbaycan'ın İran sınırında tırda yapılan aramada 305 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesinden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine gümrük ekiplerinin, Astara Gümrük Kapısı'ndan geçerek Kazakistan'a gidecek tarım makineleri yüklü İran plakalı tırda yaptığı aramada, makinelerin içerisinde gizlenmiş 598 paket içinde 305 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

İran uyruklu tır şoförü gözaltına alındı.

Azerbaycan'ın İran sınırında tırda yapılan aramada 305 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesinden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine gümrük ekiplerinin, Astara Gümrük Kapısı'ndan geçerek Kazakistan'a gidecek tarım makineleri yüklü İran plakalı tırda yaptığı aramada, makinelerin içerisinde gizlenmiş 598 paket içinde 305 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

İran uyruklu tır şoförü gözaltına alındı.

03 Eyl 2020 - 16:21 AA - Asayiş

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