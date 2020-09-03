305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Azerbaycan'ın İran sınırında tırda yapılan aramada 305 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.
Azerbaycan'ın İran sınırında tırda yapılan aramada 305 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.
Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesinden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine gümrük ekiplerinin, Astara Gümrük Kapısı'ndan geçerek Kazakistan'a gidecek tarım makineleri yüklü İran plakalı tırda yaptığı aramada, makinelerin içerisinde gizlenmiş 598 paket içinde 305 kilogram uyuşturucu madde bulundu.
İran uyruklu tır şoförü gözaltına alındı.
Azerbaycan'ın İran sınırında tırda yapılan aramada 305 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.
Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesinden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine gümrük ekiplerinin, Astara Gümrük Kapısı'ndan geçerek Kazakistan'a gidecek tarım makineleri yüklü İran plakalı tırda yaptığı aramada, makinelerin içerisinde gizlenmiş 598 paket içinde 305 kilogram uyuşturucu madde bulundu.
İran uyruklu tır şoförü gözaltına alındı.
03 Eyl 2020 - 16:21 AA - Asayiş
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.