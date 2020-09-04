Ankara Üniversitesi, güz yarıyılına ilişkin eğitim öğretim kararını duyurdu
Üniversitede klinik uygulama veya intörn eğitimi içeren programlarda karma eğitim, diğer programlarda ise uzaktan eğitim yöntemleri uygulanacak Teorik dersler ve teorik ders ile bütünleşen laboratuvar uygulamaları uzaktan öğretim yolu ile çevrim içi yapılacak Yarıyıl ara sınavları, süreç odaklı olarak dijital ortamda gerçekleştirilecek
Ankara Üniversitesi, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında, güz yarıyılında klinik uygulama veya intörn eğitimi içeren programlarda "karma eğitim (hibrit)", diğer programlarda ise "uzaktan eğitim" yöntemlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Necdet Ünüvar, Twitter hesabından, üniversite senatosunun 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı öğretim süreçlerine ilişkin kararlarını yayımladı.
Buna göre, klinik uygulama veya intörn eğitimi içeren programlarda karma eğitim (hibrit), diğer programlarda ise uzaktan eğitim yöntemleri uygulanacak.
Teorik dersler ve teorik ders ile bütünleşen laboratuvar uygulamaları uzaktan öğretim yolu ile çevrim içi yapılacak. Üniversitenin tıp, diş hekimliği, hemşirelik ve veteriner hekimliği programlarında yürütülen klinik uygulama veya intörn eğitimleri, pandemiden korunma, fiziki koşullar ve öğrenci sayıları dikkate alınarak seyreltilmiş gruplar ile dönüşümlü olarak ilgili fakülteler tarafından planlanacak.
Öğretmenlik uygulamaları, pandemi koşulları ve korunma kuralları dikkate alınarak ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürütülecek.
Yarıyıl ara sınavları, süreç odaklı olarak dijital ortamda gerçekleştirilecek, final ve bütünleme sınavlarının uygulanma yöntemi, kasım ayının son haftasında değerlendirilecek. Tüm öğrenciler için akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine özel önem verilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.