Haberler Ankara Haberler Ankara
- 04 Eyl 2020 - 11:20 G: 04 Eyl 2020 - 11:36

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Küçükosmanoğlu: "Maske takmayanlar karantinaya alınmalı"

Hastasını muayene ettiği sırada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Necip Mehmet Küçükosmanoğlu, 20 yıl önce görev yaptığı hastanede verdiği 1 aylık yaşam savaşını kazandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Küçükosmanoğlu: " Maske takmayanlar karantinaya alınmalı"

Hastasını muayene ettiği sırada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Necip Mehmet Küçükosmanoğlu, 20 yıl önce görev yaptığı hastanede verdiği 1 aylık yaşam savaşını kazandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinden emekli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Necip Mehmet Küçükosmanoğlu Kovid-19'la mücadelesini AA muhabirine anlattı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 20 yıl önce emekli olduktan sonra özel sektörde hekim olarak görevine devam ettiğini belirten Küçükosmanoğlu, Kovid-19'a bir hastasını muayene ettiği esnada yakalandığını söyledi.

04 Eyl 2020 - 11:20 AA Ankara- Sağlık

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama! Salgın kontrol altında ama... mask
Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama! Salgın kontrol altında ama...
Bu kadar uyarıya karşın neden maske takılmıyor? mask
Bu kadar uyarıya karşın neden maske takılmıyor?
Uzmanlardan mide küçültmesine ilişkin bilgilendirme mask
Uzmanlardan mide küçültmesine ilişkin bilgilendirme
COVİD-19 sürecinde yüksek kolesterol riski artıyor! mask
COVİD-19 sürecinde yüksek kolesterol riski artıyor!
Uzmanlar, hastalıkların görülme sıklığında yaşanan artışa ilişkin uyarılarda bulundu mask
Uzmanlar, hastalıkların görülme sıklığında yaşanan artışa ilişkin uyarılarda bulundu
Koronavirüs salgınıyla birlikte boğaz ağrısı şikayetleri arttı! mask
Koronavirüs salgınıyla birlikte boğaz ağrısı şikayetleri arttı!
Geniş çaplı antikor araştırması, Kovid-19 aşısı için ümidi artırdı mask
Geniş çaplı antikor araştırması, Kovid-19 aşısı için ümidi artırdı
Diş Taşı Nedir? Neden Oluşur? Diş Taşlarıyla İlgili Merak Edilen Her Şey! mask
Diş Taşı Nedir? Neden Oluşur? Diş Taşlarıyla İlgili Merak Edilen Her Şey!
Maskeli yaşamda bu kurallara dikkat! mask
Maskeli yaşamda bu kurallara dikkat!
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı! mask
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama! Salgın kontrol altında ama... mask
Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama! Salgın kontrol altında ama...
Gram ve çeyrek altın fiyatları - 4 Eylül 2020 mask
Gram ve çeyrek altın fiyatları - 4 Eylül 2020
Yeni Yollar Yenilenen Pursaklar - Ankara mask
Yeni Yollar Yenilenen Pursaklar - Ankara
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Küçükosmanoğlu: "Maske takmayanlar karantinaya alınmalı" mask
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Küçükosmanoğlu: "Maske takmayanlar karantinaya alınmalı"
Yenimahalle'de Kağıt Toplayıcılarına Operasyon: 160 araca el koyuldu - Ankara mask
Yenimahalle'de Kağıt Toplayıcılarına Operasyon: 160 araca el koyuldu - Ankara
Koluna Çukur dövmesi yaptıran genç, dövmeciyi çıldırttı! ''Beni Yamaç abi gönderdi' mask
Koluna Çukur dövmesi yaptıran genç, dövmeciyi çıldırttı! ''Beni Yamaç abi gönderdi'

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL