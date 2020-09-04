Göğüs Hastalıkları Uzmanı Küçükosmanoğlu: " Maske takmayanlar karantinaya alınmalı"

Hastasını muayene ettiği sırada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Necip Mehmet Küçükosmanoğlu, 20 yıl önce görev yaptığı hastanede verdiği 1 aylık yaşam savaşını kazandı.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinden emekli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Necip Mehmet Küçükosmanoğlu Kovid-19'la mücadelesini AA muhabirine anlattı.



Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 20 yıl önce emekli olduktan sonra özel sektörde hekim olarak görevine devam ettiğini belirten Küçükosmanoğlu, Kovid-19'a bir hastasını muayene ettiği esnada yakalandığını söyledi.