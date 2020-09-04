Göğüs Hastalıkları Uzmanı Küçükosmanoğlu: "Maske takmayanlar karantinaya alınmalı"
Hastasını muayene ettiği sırada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Necip Mehmet Küçükosmanoğlu, 20 yıl önce görev yaptığı hastanede verdiği 1 aylık yaşam savaşını kazandı.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Küçükosmanoğlu: " Maske takmayanlar karantinaya alınmalı"
Hastasını muayene ettiği sırada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Necip Mehmet Küçükosmanoğlu, 20 yıl önce görev yaptığı hastanede verdiği 1 aylık yaşam savaşını kazandı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinden emekli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Necip Mehmet Küçükosmanoğlu Kovid-19'la mücadelesini AA muhabirine anlattı.
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 20 yıl önce emekli olduktan sonra özel sektörde hekim olarak görevine devam ettiğini belirten Küçükosmanoğlu, Kovid-19'a bir hastasını muayene ettiği esnada yakalandığını söyledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.