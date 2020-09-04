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- 04 Eyl 2020 - 16:42 G: 04 Eyl 2020 - 16:56

Masterchef Emir'in dövmesi olay oldu! Masterchef Emir kimdir?

Masterchef Emir'in dövmesi olay oldu! Masterchef Emir kimdir? Tv8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran MAsterchef Türkiye 2020'de heyecan her geçen hafta aratarak devam ediyor. Her bölümü ilginç anlara sahne olan programda yarışmacılar yetenekleri kadar tarzları ile de dikkat çekiyor.

Tolga dumana
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Masterchef Emir'in dövmesi olay oldu! Masterchef Emir kimdir?



Masterchef Emir'in dövmesi olay oldu! Masterchef Emir kimdir? Tv8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran MAsterchef Türkiye 2020'de heyecan her geçen hafta aratarak devam ediyor. Her bölümü ilginç anlara sahne olan programda yarışmacılar yetenekleri kadar tarzları ile de dikkat çekiyor.

04 Eyl 2020 - 16:42 - Gündem

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Masterchef Emir'in dövmesi olay oldu! Masterchef Emir kimdir? mask
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