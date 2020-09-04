Masterchef Emir'in dövmesi olay oldu! Masterchef Emir kimdir?
Masterchef Emir'in dövmesi olay oldu! Masterchef Emir kimdir? Tv8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran MAsterchef Türkiye 2020'de heyecan her geçen hafta aratarak devam ediyor. Her bölümü ilginç anlara sahne olan programda yarışmacılar yetenekleri kadar tarzları ile de dikkat çekiyor.
Masterchef Emir'in dövmesi olay oldu! Masterchef Emir kimdir?
Masterchef Emir'in dövmesi olay oldu! Masterchef Emir kimdir? Tv8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran MAsterchef Türkiye 2020'de heyecan her geçen hafta aratarak devam ediyor. Her bölümü ilginç anlara sahne olan programda yarışmacılar yetenekleri kadar tarzları ile de dikkat çekiyor.
04 Eyl 2020 - 16:42 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.