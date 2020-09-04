Haberler Ankara Haberler Ankara
- 04 Eyl 2020 - 20:55 G: 04 Eyl 2020 - 20:56

Tuvalette düşürülen 10 çeyrek altın kanalizasyonda bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kişinin tuvalette altın düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçen BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) ekipleri, kurdele üzerine iğneli 10 çeyrek altını kanalizasyonda bularak, sahibine teslim etti.

Tuvalette düşürülen 10 çeyrek altın kanalizasyonda bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kişinin tuvalette altın düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçen BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) ekipleri, kurdele üzerine iğneli 10 çeyrek altını kanalizasyonda bularak, sahibine teslim etti.

04 Eyl 2020 - 20:55 AA Bursa- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Emir'in dövmesi olay oldu! Masterchef Emir kimdir? mask
Masterchef Emir'in dövmesi olay oldu! Masterchef Emir kimdir?
Uşak'ta yanan alanda orman dokusu yeniden oluşturulacak mask
Uşak'ta yanan alanda orman dokusu yeniden oluşturulacak
Türkiye'den Kosova'ya 910 bin dolar değerinde kişisel teçhizat hibe edildi mask
Türkiye'den Kosova'ya 910 bin dolar değerinde kişisel teçhizat hibe edildi
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı! Acılı baba: "Bir tek oğlum var, onu da benden aldılar" mask
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı! Acılı baba: "Bir tek oğlum var, onu da benden aldılar"
Bir aile daha evladına kavuştu... Duygulu anların yaşandığı buluşmada anne... mask
Bir aile daha evladına kavuştu... Duygulu anların yaşandığı buluşmada anne...
Ankara’nın içme suyu temiz mi? ASKİ açıkladı... mask
Ankara’nın içme suyu temiz mi? ASKİ açıkladı...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL