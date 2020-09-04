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04 Eyl 2020 - 21:01

Sakarya'da eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

M.Y. tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu ayağından yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Y. ise olay yerine gelen polise teslim oldu. Gözaltına alınan M.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.