04 Eyl 2020 - 21:01 Güncelleme: 04 Eyl 2020 - 21:02
Sakarya'da eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
M.Y. tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu ayağından yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Y. ise olay yerine gelen polise teslim oldu. Gözaltına alınan M.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sakarya'da eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı. Yağcılar Mahallesi'ndeki mobilya fabrikasında çalışan Gamze Y.B. işten çıktığı sırada eski eşi M.Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.