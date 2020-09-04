Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Tutuklanan zanlılar arasında bir doktor da bulunuyor
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden aralarında bir doktorun da bulunduğu 7'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde uyuşturucuya ulaşamayan bağımlılara yeşil reçeteyle uyuşturucu nitelikli psikiyatri haplarının satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
04 Eyl 2020 - 21:16 AA Afyonkarahisar- Asayiş
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.