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- 04 Eyl 2020 - 21:21 G: 04 Eyl 2020 - 21:22

Malatya'da Feci Kaza! Pikap refüje çarptı: 1 ölü

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde refüje çarpan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti.

Malatya'da Feci Kaza! Pikap refüje çarptı: 1 ölü

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde refüje çarpan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti.

04 Eyl 2020 - 21:21 AA Malatya- Asayiş

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