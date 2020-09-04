Haberler Ankara Haberler Ankara
- 04 Eyl 2020 - 22:24 G: 04 Eyl 2020 - 22:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara-Niğde Otoyoluna anlamlı mesaj! Yol Medeniyettir...

"Bugün, son 6 ayda gerçekleştirdiğimiz 8. ulaşım projesi olan Ankara-Niğde Otoyolu'nun birinci ve üçüncü kesimlerini hizmete aldık. Yol medeniyettir anlayışıyla ülkemize ulaşımda çağ atlatmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 1. ve 3. kesimleri hizmete açılan Ankara- Niğde Otoyolu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bugün, son 6 ayda gerçekleştirdiğimiz 8. ulaşım projesi olan Ankara-Niğde Otoyolu'nun birinci ve üçüncü kesimlerini hizmete aldık. Yol medeniyettir anlayışıyla ülkemize ulaşımda çağ atlatmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Paylaşımda yer alan grafikte, Edirne'den Şanlıurfa'ya uzanacak otoyolun toplam uzunluğunun 330 kilometre olduğu, güzergahta 5 viyadük, 49 köprü, 75 üst geçit, 669 menfez ve 19 köprülü kavşak bulunacağı belirtildi.

Hizmete açılan kesimler vesilesiyle Ankara-Niğde arasında ulaşımın 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya ineceği aktarılan grafikte, "Yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu elde edilecek. Sağladığı yakıt ve zaman tasarrufu sayesinde, ülke ekonomisine yıllık 1,6 milyar lira katkı sunacak. Karbon salınımı yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak." vurgusu yapıldı.

Tabloda, Erdoğan'ın bugün gerçekleşen açılışta yaptığı konuşmadan bazı bölümler de yer aldı.

04 Eyl 2020 - 22:24 AA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Almanya'da 5 Çocuğun ölümünde şok gerçek ortaya çıktı! Anneleri gözünü kırpmadan... mask
Almanya'da 5 Çocuğun ölümünde şok gerçek ortaya çıktı! Anneleri gözünü kırpmadan...
Malatya'da Feci Kaza! Pikap refüje çarptı: 1 ölü mask
Malatya'da Feci Kaza! Pikap refüje çarptı: 1 ölü
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı mask
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Sakarya'da eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı mask
Sakarya'da eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Tuvalette düşürülen 10 çeyrek altın kanalizasyonda bulundu mask
Tuvalette düşürülen 10 çeyrek altın kanalizasyonda bulundu
Masterchef Emir'in dövmesi olay oldu! Masterchef Emir kimdir? mask
Masterchef Emir'in dövmesi olay oldu! Masterchef Emir kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL