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- 04 Eyl 2020 - 23:34 G: 04 Eyl 2020 - 23:35

İzmir'de Gizemli Ölüm Haberi

İzmir'in Bornova ilçesinde evinde fenalaşan genç hastanede hayatını kaybetti.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

İzmir'de şüpheli ölüm

İzmir'in Bornova ilçesinde evinde fenalaşan genç hastanede hayatını kaybetti.

04 Eyl 2020 - 23:34 AA İzmir- Asayiş

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