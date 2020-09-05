Ankara'nın Beypazarı ilçesinde korkutan yangın
Beypazarı ilçesi Eğriova Orman İşletme Şefliği mevkisinde geçtiğimiz gün ormanlık alanda başlayan yangın yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde korkutan yangın
Beypazarı ilçesi Eğriova Orman İşletme Şefliği mevkisinde geçtiğimiz gün ormanlık alanda başlayan yangın yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleriyle birlikte ortak çalışarak lojistik destek sağladı. Ankara İtfaiyesi’nin ANFA ve ASKİ’ye ait araç ve tankerlerin takviyesiyle gece saatlerinde başladığı destek çalışmaları sabaha kadar devam etti.
05 Eyl 2020 - 10:40 Ankara- Belediyeler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.