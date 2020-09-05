Ankara'nın Beypazarı ilçesinde korkutan yangın

Beypazarı ilçesi Eğriova Orman İşletme Şefliği mevkisinde geçtiğimiz gün ormanlık alanda başlayan yangın yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleriyle birlikte ortak çalışarak lojistik destek sağladı. Ankara İtfaiyesi’nin ANFA ve ASKİ’ye ait araç ve tankerlerin takviyesiyle gece saatlerinde başladığı destek çalışmaları sabaha kadar devam etti.