Bakan Koca'nın Ankara açıklaması sonrası Gölbaşı'nda önlem ve tedbirler arttırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Ankara ile ilgili açıklaması sonrası bütün önlem ve tedbirleri arttırdıklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek esnaf denetlemelerini gerçekleştirdi.



Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe esnafını denetleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, İlçe Jandarma Komutanı İnan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Zabıta Müdürü Kurtuluş Çiftci eşlik etti. İlçe esnafını denetleyen heyet, Covid-19 salgınına karşı alınması gereken tedbirleri belirterek uyarılarda bulundu.