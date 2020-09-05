Bakan Koca'nın Ankara açıklaması sonrası Gölbaşı'nda önlem ve tedbirler arttırıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Ankara ile ilgili açıklaması sonrası bütün önlem ve tedbirleri arttırdıklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek esnaf denetlemelerini gerçekleştirdi.
Bakan Koca'nın Ankara açıklaması sonrası Gölbaşı'nda önlem ve tedbirler arttırıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Ankara ile ilgili açıklaması sonrası bütün önlem ve tedbirleri arttırdıklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek esnaf denetlemelerini gerçekleştirdi.
Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe esnafını denetleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, İlçe Jandarma Komutanı İnan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Zabıta Müdürü Kurtuluş Çiftci eşlik etti. İlçe esnafını denetleyen heyet, Covid-19 salgınına karşı alınması gereken tedbirleri belirterek uyarılarda bulundu.
05 Eyl 2020 - 10:47 Ankara/ Gölbaşi- Belediyeler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.